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Salıncaktan düşen liseli genç yaşamını yitirdi

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Salıncaktan düşen liseli genç yaşamını yitirdi

Antalya'da Finike ilçesinde salıncakta düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.

ANTALYA (AA) - Antalya'da Finike ilçesinde salıncakta düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Finike Cumhruiyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan (16) dün akşam üzere okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte sahilde gezintiye çıktı.

Sahilde bulunan bir kafenin salıncağına binen Özmercan, bir anda dengesini kaybederek salıncaktan düştü.

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından öğrenci Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özmercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığı ve polis tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri

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