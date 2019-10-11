Salıncakta sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

11.10.2019 22:24

Aydın'da, bacakları salıncağa sıkışan çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki A.G, oyun oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'nde Kara Tren Parkı'na gitti. Bir süre arkadaşlarıyla oynayan çocuk, bindiği salıncaktan çıkamayınca çevreden yardım istedi.

Çocuğun bacaklarını salıncağa sıkıştığının fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.

İtfaiye ekipleri, önce salıncağın demir borusunu ardından plastik koltuğu keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaynak: AA