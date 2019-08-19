Salim Dervişoğlu Caddesi kısa süreliğine trafiğe kapanacak

19.08.2019 15:05

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki 3. etap çalışmalarını tüm hızı ile sürdürüyor. D – 100 karayoluna alternatif olarak hizmet verecek ve çift şeritli modern bir yol haline getirilecek cadde, iki kısım halinde toplam 4 bin 150 metre uzunluğunda inşa ediliyor. Proje çalışmaları kapsamında İzmit Sanayi Mahallesi İlkadım Köprüsü – Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Elmas Sokak arasındaki kısımda yapılacak olan alt yapı çalışması nedeniyle Salim Dervişoğlu Caddesi, 20 Ağustos Salı günü 04.00 - 07.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

ARAÇ TRAFİĞİNE 3 BUÇUK SAAT KAPALI OLACAK

Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmaları nedeniyle caddenin trafiğini geçici olarak durdurabiliyor. Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu'nun 2019/255 kararı ile alt yapı çalışmaları kapsamında İzmit Sanayi Mahallesi İlkadım Köprüsü – Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Elmas Sokak arasındaki 3 kilometrelik kısımda araç trafiğine 3 buçuk saatlik ara verilecek.

Kaynak: Bültenler