Salim Baylan Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Salim BAYLAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Salim BAYLAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Ardıç köyü sakinlerinden Temel, Alim, Yasemin ve Selim BAYLAN'ın babaları Yılmaz, Atıf ve Emsal BAYLAN'ın amcaları İbrahim BAYLAN'ın dedesi Salim BAYLAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Selim BAYLAN: 0539 560 00 61

29 Haziran 2021, Salı

Kaynak: Habermetre