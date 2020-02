Salim Atay'dan üniversitelilere 'kamuda staj' müjdesi

24.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:18

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi ve Trakya Üniversiteler Birliği işbirliğiyle Edirne'de 'Trakya Kariyer Fuarı' etkinliği başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç.Dr. Salim Atay, tüm üniversite öğrencilerinin kamuda staj yapabilmesi konusunda, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan söz aldıklarını belirterek, "Sadece mühendislik okuyanların stajlarının zorunlu olduğu bir Türkiye'yi 21'inci yüzyılda yeterli görmüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Trakya Üniversiteler Birliği işbirliğiyle Edirne'de 'Trakya Kariyer Fuarı' etkinliği başladı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde açılan fuarda, bilişimden iletişime, teknolojiden eğitime kadar bir çok sektörde kariyer planlaması yapmak isteyen öğrenciler için kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektör firmaları stant açtı. Fuarın açılışına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç.Dr. Salim Atay, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, rektörler, firma temsilcileri ve genel müdürler ile öğrenciler katıldı.

'BİZ SİZE İNANIYORUZ, SİZ DE KENDİNİZE İNANIN'Edirne'nin kültürü ve tarihiyle eşsiz bir şehir olduğunu belirten Atay, burada okuyan öğrencilerin çok şanslı olduğunu söyledi. Yeteneğin sadece Ankara ve İstanbul'da çok bilinen mezun olan gençler olarak görmediklerini dile getiren Atay, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak biz bizim ülkemizde yaşayan, üniversite eğitimi almaya hak kazanan her bir gencimizin yetenek olduğuna inanıyoruz ve bunun için buraya bu kadar kamu kurumu, bu kadar özel sektör, bu kadar devlet erkanı burada. Biz size inanıyoruz lütfen siz de kendinize inanın, güvenin, yeteneklerimizin farkına varın. Burada gördüğünüz şirketler sadece siz bunlarda yarın işe başlayın diye var değiller, aynı zamanda onları tanıyıp ne işlerle uğraştıklarını ne tür becerilere ne tür yeteneklere ihtiyaçların olduğunu anlamanız ve buradaki eğitim-öğretim hayatınızı ona göre dizayn etmeniz için buradalar. Size gönüllü rehberlik etmek için, mesleki danışmanlık yapmak için buradalar ve aynı zamanda staj gibi yarı zamanlı ile çalışma fırsatlarını sizinle doğrudan paylaşmak üzere buradalar" dedi.'ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALAN HER GENÇ KAMUDA STAJ YAPABİLMELİ'Sadece mühendislik okuyanların staj yapabildiği kamuda staj konusunda, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan söz aldıklarını söyleyen ve üniversitelilere bu konuda müjde veren Atay, "Adaletle herkesin içine sinecek şekilde, hak edenlere fırsatın sağlandığı bir model üzerinden kamuda yaygın olarak staj imkanlarını artırmak üzere çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Sadece mühendislik okuyanların stajlarının zorunlu olduğu bir Türkiye'yi 21'inci yüzyılda yeterli görmüyoruz. Üniversite eğitimi alan her genç staj yapabilmeli, yapması gerektiği zaman onun stajını da mühendislik alanında staj yapan gençlerimiz gibi onun sigortası harçlığı karşılanabilmeli. Tabii ki bu bir finansman gerektiriyor onu da temin ettiğini düşünüyoruz. İnşallah organizasyonu başarı ile yapıp sizlere bu yıl içerisinde bu fırsatı sunmak istiyoruz" diye konuştu."BU FUARLAR SİZE REHBERLİK EDECEK'Fuarın açılışında konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp ise öğrencilerin meslek seçimi yaparken, değişimi ve dinamiğini çok iyi okuması gerektiğini dile getirdi. Canalp, "Hali hazırda Türkiye'de de, dünyada da kendi mesleğinden memnun olmayan insanların sayısı hiç de azımsanamayacak düzeydedir. Dolayısıyla, hayatınızın en önemli kararını alırken bu fuar sizlere rehberlik edecektir. Hayatınızın en önemli kararını alırken sizlere bazı gözlemlerimi paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi geleceği okumaktır. Meslek seçimi yaparken değişimi de, dinamiğini de çok iyi okumak zorundayız" dedi.

Konuşmaların ardından Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, başta Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay ve Vali Canalp olmak üzere programa katkı verenlere plaket verdi. Atay ve beraberindekiler kariyer fuarını gezerek firma yetkilileri ile görüştü, öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: DHA