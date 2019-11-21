Salihlili üreticiler dertli, ıspanağın tarlada fiyatı 80 kuruşa düştü

21.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:06

MANİSA'nın Salihli Ovası'ndaki ıspanak üreticileri, zehirlenmelerin ardından tüketicinin yaşadığı endişe nedeniyle ürünün tarlada kilogram fiyatının 80 kuruşa kadar düştüğünü, maliyeti 2 TL olan üründen zarar ettiklerini belirterek dert yandı.

Türkiye'nin farklı illerinde, ıspanaktan meydana gelen zehirlenmeler, tüketicide endişe yarattı. Bu endişe nedeniyle de ıspanağın hem satışı hem de fiyatı düştü. Bu sezon tarlada kilogram fiyatı olarak 2.5 TL beklentisi içinde olan çiftçi, zehirlenmelerin ardından yaşanan endişe nedeniyle satışların ve fiyatların düşmesinden dert yandı. Çiftçiler, tarlada ürünün kilogram fiyatının 80 kuruşa kadar gerilediğini vurguladı. Ispanak üreticilerinden Hüsamettin Aladağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce verilen ilaçlarla ürünlerini ilaçlama yaptıklarını belirterek, "Ürettiğimiz ürünlerde kalıntı yok. Ottan korkmayın. Ispanak oldukça sağlıklı, çocuklarımıza güvenle yedirebileceğimiz bir ürün" dedi.

Kaynak: DHA