Salihlili karateciler 14 madalya kazandı

Salihli Belediyespor Karate Takımı, Manisa İl şampiyonasında 14 altın madalya kazanarak turnuvada göz doldurdu.

Antrenör Çilem Gençtürk Çatal yönetiminde Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda düzenlenen İl şampiyonasına katılan Salihli Belediyespor Karate Takımı, kumite ve kata kategorilerinde toplam 31 madalya ile rakiplerine gözdağı verdi. Salihli Belediyespor'lu Karateciler, kumitede 9 altın, 7 gümüş, 4 bronz, katada ise 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 31 madalya kazandı.

Antrenör Çatal, "Manisa şampiyonasında Salihli Belediyespor'umuzu başarıyla temsil eden tüm sporcularımı tebrik ediyorum" dedi.

Salihli Belediyespor Karate Takımını kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, genç sporculara katılacakları turnuvalarda başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA