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Salihlili judocular milli takım kampında

Milli takıma birçok sporcu gönderen Salihli Belediyespor Judo Takımı hazırlık kampına 3 sporcu, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü ise 1 sporcu yolladı.

20.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:19
Salihlili judocular milli takım kampında

Milli takıma birçok sporcu gönderen Judo Takımı hazırlık kampına 3 sporcu, 1922 Salihli Gençlik ve Kulübü ise 1 sporcu yolladı.


Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı judocuları Hilal Öztürk, Duygu Dirgen ve Şilan Bitgin ile Salihli Gençlik ve Spor Kulübü judocusu Sümeyye Demir, Ankara'da gerçekleştirilecek olan milli takım kampına davet edildi.


Judo Antrenörü Oktay Ayaz, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara'da gerçekleştirilen Milli Takım judo çalışma kampının 24 Aralık tarihine kadar devam edeceğini söyledi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, milli takım forması ile Türkiye'yi temsil edecek olan Salihli Belediyespor ve Salihli Gençlik ve Spor Kulübü sporcularına başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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