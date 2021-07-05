Salihlili avcılardan, Yaşar Çetin'e güvenoyu
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Salihlili avcılardan, Yaşar Çetin'e güvenoyu

Salihlili avcılardan, Yaşar Çetin'e güvenoyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Avcılar Kulübü Derneği'nde mevcut Başkan Yaşar Çetin 2. kez seçilip güven tazeledi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Avcılar Kulübü Derneği'nde mevcut Başkan Yaşar Çetin 2. kez seçilip güven tazeledi.

1947 yılında kurulan ve 500 üyesi bulunan Salihli Avcılar Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulunu dernek binasında gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Osman Büyükdere yaparken, tek liste ile yapılan seçimde mevcut başkan Yaşar Çetin, 2. kez başkan seçildi.

Dernekte 3 yıllık başkanlık görevini üstlenecek olan Çetin, Salihli'de bilinçli avcılığa ön ayak olmaya ve kulüp bayrağını daha üst seviyelere taşımak için yönetim kurulu ile birlikte çalışacaklarını söyledi. Çetin, Türkiye'nin 7'nci, Ege Bölgesi'nin en büyük Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu'nda uluslar alanda yarışmalara ev sahipliği yapıp, ilçe tanıtımına büyük katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yaşar Çetin Başkanlığı'ndaki Salihli Avcılar Kulübü Derneği yönetimi ise Ahmet Özen, Atilla Aydoğdu, Kamuran Ünveren, Nihat Bakkal, Ali Kalkan ve Denizhan Yıldız'dan oluşurken, denetim kurulu ise Kemal Sert, Mehmet Çobanoğlu ve Doğan Yıldızkol'dan oluştu. - MANİSA

Salihlili avcılardan, Yaşar Çetin'e güvenoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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