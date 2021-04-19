Salihlili atletler final biletini kaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salihlili atletler final biletini kaptı

Salihlili atletler final biletini kaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

29 ilden 625 sporcunun katılımıyla Didim'de gerçekleştirilen Atletizm kros ligi yarı final yarışmalarında 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü kız takımı şampiyon olup, adını Türkiye finallerine yazdırdı.

29 ilden 625 sporcunun katılımıyla Didim'de gerçekleştirilen Atletizm kros ligi yarı final yarışmalarında 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü kız takımı şampiyon olup, adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm geliştirme projesi ve il karmaları bölgesel kros ligi yarı final yarışmaları, Didim'in Akbük Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

29 ilden 625 sporcunun katıldığı ve Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük kulüplerin sporcularının yer aldığı kros yarışmasında U16 kategorisinde 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü kız takımı şampiyon oldu. Salihlili atletler elde ettikleri bu başarı ile adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Didim'de şampiyon olan 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü kız takımını tebrik eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz "Adını Türkiye finallerine yazdıran sporcularımızı, antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi. Ayaz, Gaziantep'te yapılacak olan final yarışlarında 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü kız takımına başarılar diledi. - MANİSA

Salihlili atletler final biletini kaptı
Salihlili atletler final biletini kaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Ryan Babel Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Salihlili atletler final biletini kaptı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:22:50. #1.14#

title