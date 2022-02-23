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Salihli zabıtadan KDV denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Salihli zabıtadan KDV denetimi

Manisa'nın Salihli ilçesinde zabıta ekipleri, KDV indiriminin ardından marketlerde denetim yaptı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde zabıta ekipleri, KDV indiriminin ardından marketlerde denetim yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından Salihli'de Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Başta zincir marketler, yerel marketler ve gıda satışı yapan iş yerlerinde uygulama gerçekleştiren Zabıta ekipleri, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinden sonra indirimin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığı yönünde denetimler gerçekleştirdi.

İlçe genelinde faaliyette bulunan marketleri gezerek raflardaki ürünleri tek tek inceleyen Zabıta ekipleri, hem ürün fiyatlarının KDV indirimine uygun olup olmadığını hem de ürün etiketlerinin etiket yönetmeliğe uygun olarak takılıp takılmadığını kontrol etti. - MANİSA

Salihli zabıtadan KDV denetimi

Salihli zabıtadan KDV denetimi

Salihli zabıtadan KDV denetimi

Salihli zabıtadan KDV denetimi

Salihli zabıtadan KDV denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

cumhurbaşkanı, Salihli, Manisa, Zabıta, Ekonomi, Haberler

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