Salihli'ye yapılacak hizmetleri görüştüler
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Salihli'ye yapılacak hizmetleri görüştüler

16.12.2020 11:20 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:25
Salihli'ye yapılacak hizmetleri görüştüler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Salihli ilçesi ziyaretinde Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ı makamında ziyaret ederek, Salihli ilçesine yapılan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Salihli ilçesi ziyaretinde Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ı makamında ziyaret ederek, Salihli ilçesine yapılan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özktozlu, ilçe ziyaretlerine Salihli ilçesi ile devam etti. İlçeleri ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde yaptığı hizmetleri ve yatırımları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Öztozlu, Salihli ilçesine ziyarette bulundu. Öztozlu'ya ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı da eşlik etti. Öztozlu, ilçe ziyaretinde Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ı makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan yatırımlar ve hizmetler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılacak olan hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgi veren Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesinin diğer ilçelere olduğu gibi Salihli ilçesine de yatırımlarının devam edeceğini kaydetti. - MANİSA

Salihli'ye yapılacak hizmetleri görüştüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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