Salihli'ye İlçe Tarım Müdürlüğü Müjdesi

AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü hizmet binası ihalesinin 19 Eylül tarihinde yapılacağını söyledi.



AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç Salihli'ye yapılması planlanan Salihli İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü hizmet binasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hizmet binasının 19 Eylül'de yapılacağını söyleyen Dinç, "Şehitler Mahallesinde daha önce yıkımı yapılan yere yapılacak hizmet binasının ihalesi 19 Eylül tarihinde açık ihale usulü ile yapılacaktır. Yapılacak hizmet binası bodrum kat+zemin kat+2 katlı bina yapımı şeklinde olacaktır. Toplam kapalı alan 2 bin metrekare olacaktır. İşin süresi yer tesliminden itibaren 330 gündür. Yani yüksek ihtimal çiftçilerimiz 2018 yılı içerisinde yeni hizmet binasına kavuşacaktır. Bu hizmetten dolayı başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen tüm görevlilere teşekkür ediyor, hizmet binasının Salihlili hemşehrilerimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasın temenni ediyoruz." dedi. - MANİSA