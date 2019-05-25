Salihli'ye Gümrük Müdürlüğü müjdesi

Manisa'nın Salihli ilçesinde özellikle Salihli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iş adamları tarafından uzun süredir kurulması istenen Salihli Gümrük Müdürlüğü için onay alındığı öğrenildi.

Salihli'de ihracatçıların uzun yıllardır talep ettiği Gümrük Müdürlüğünün kurulması ile ilgili müjdeli gelişmeyi AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç verdi. Salihli'de özellikle Organize Sanayi Bölgesindeki hızlı gelişim süreci ile birlikte Gümrük Müdürlüğü'ne büyük bir talep oluşmaya başladığını ifade eden Dinç "Salihli'de Gümrük Müdürlüğü ile ilgili olarak taleplerimiz sürekli gündemde idi. Bu konuda özellikle Manisalı hemşerimiz Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın çok ciddi bir hassasiyeti vardı. Bakanımızın başlatmış olduğu çalışma neticesinde Salihli Organize Sanayi Bölgesine katkı sağlayacak olan Gümrük Müdürlüğümüzü onaylattırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alaşehir'dekine benzer bir model ile Salihli Organize Sanayi Bölgesinde de tırların yanaşabildiği büyük bir gümrük Müdürlüğüne en kısa sürede kavuşacağız. Salihli sanayisi ve ihracatçısı adına ilçemize kazandırılan bu hizmetin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA