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Salihli ve Alaşehir'de market ve pazaryerlerinde denetim

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Salihli ve Alaşehir'de market ve pazaryerlerinde denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde market ve pazaryerlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl genelinde market ve pazaryerlerinde denetimlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini Salihli ve Alaşehir ilçeleriyle sürdürdü. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, ilk olarak Salihli ilçesinde, marketlerde barkod ve etiket denetimleri gerçekleştirdi. Buradaki denetimlerin ardından Alaşehir ilçesinde bulunan Salı Pazarı kapalı pazar yerinde hal kayıt sistemine bildirim, etiket, barkod kontrol ve denetimleri yaptı. Denetimlerde, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş da, ekiplerle birlikte hareket etti. İl genelinde hem üreticinin hem de tüketicinin haklarını korumak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Vitaş, denetimlere devam edeceklerini söyledi.

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