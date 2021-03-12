Salihli ve Alaşehir'de HES kodu hatırlatması
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Salihli ve Alaşehir'de HES kodu hatırlatması

12.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:08
Salihli ve Alaşehir'de HES kodu hatırlatması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde yolcu taşıma kooperatiflerini ziyaret ederek, toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlar için mutlaka HES kodu sorgulamasının yapılması yönünde uyarı ve hatırlatmalarda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde yolcu taşıma kooperatiflerini ziyaret ederek, toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlar için mutlaka HES kodu sorgulamasının yapılması yönünde uyarı ve hatırlatmalarda bulundu.

Salihli ve Alaşehir ilçelerinde taşıma kooperatiflerini ziyaret eden Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, kartsız binişlerde HES kodu sorgulamasının önemine vurgu yaptı. Covid-19 salgınına karşı bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmasını sağlamak için geliştirilen HES kodu uygulamasının toplu taşıma araçlarında zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Üstün, Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 25.01.2021 Tarih ve 2021/3 Sayılı Kararıyla; HES kodu tanımlaması yapılmayan elektronik/akıllı seyahat kartları ile binişlere 08.02.2021 tarihinden itibaren izin verilmemesi, elektronik kartı olmayan para ile biniş yapan vatandaşların toplu taşıma araçları kullanımlarında HES kodu kontrolü yapılması istendiğinin altını çizdi. Bu kapsamda; toplu taşıma araçlarıyla ilgili alınan tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini anlatan Daire Başkanı Üstün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak elektronik kartı olmayan para ile biniş yapan vatandaşların toplu taşıma araçları kullanımlarında HES kodu kontrollerinin yapılmasıyla ile ilgili de denetim ve kontrollerimiz arttırılacaktır" dedi. - MANİSA

Salihli ve Alaşehir'de HES kodu hatırlatması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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