Salihli Torunlu'da İçme Suyu Deposu Yenilendi

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarının bakım onarım ve revziyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli'nin Torunlu Mahallesinde de içme suyu deposu baştan aşağıya yenilendi. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Himaye çiti ile de çevrilen depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçildi.

"Artık içme suyu depomuz hijyen açısından çok güzel bir seviyeye geldi"

Mahalle Muhtarı Lütfi Alpaslan, "Depomuzda çok güzel bir çalışma yapıldı. Artık içme suyu depomuz hijyen açısından çok güzel bir seviyeye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e hizmetleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun" dedi.

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