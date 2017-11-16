Salihli Ticaret Borsası'ndan Eğitime Destek

Salihli Ticaret Borsası tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere bin 200 adet mont dağıtımına başlandı.





Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "eğitim yardımı" kapsamında ilçede her yıl talep doğrultusunda öğrencilere mont yardımı yapıldığını söyledi.





Çocukların gelecekleri olduğunu ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:



"Bu kapsamda borsa olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Borsa olarak eğitime verdiğimiz destek imkanlarımız ölçüsünde aralıksız devam edecektir. Bu yardımların ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılmasında emek harcayan okul müdürlerimize, öğretmenlerimize tüm yönetici arkadaşlarıma ve personelimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin montlarını güzel günlerde kullanmalarını diliyorum."