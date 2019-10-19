Salihli Ticaret Borsası Meclis Başkanı Halil Çöygün, kaza geçirdi
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Salihli Ticaret Borsası Meclis Başkanı Halil Çöygün, yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Salihli Ticaret Borsası Meclis Başkanı Halil Çöygün, yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Çöygün'ün (53) kullandığı 45 SA 2803 plakalı otomobil, Hamamboğazı mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu.
Kazada yaralanarak Banaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Çöygün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.