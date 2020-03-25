Salihli pazarında korona sessizliği Manisa'nın Salihli ilçesinde kurulan Çarşamba pazarı, korona virüs nedeniyle son yılların en sessiz ve sakin gününü yaşadı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kurulan Çarşamba pazarı, korona virüs nedeniyle son yılların en sessiz ve sakin gününü yaşadı.

Pazarda satıcılar tezgah açmasına rağmen korona virüsü nedeniyle insanlar evden çıkmayınca tezgahların önü boş kaldı. Çarşamba pazarındaki bu sakinlik, korona virüs tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Pazarcı esnafı, virüsün etkisinin biran önce bitirip, hayatın normale dönmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan Salihli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Rifat Yavaş, Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Şerif Ali Girgin, Belediye Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım ile birlikte esnafı pazarda ziyaret edip, korona virüsüne karşı esnaf tarafından alınan tedbirleri yerinde inceledi. - MANİSA

Kaynak: İHA