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Salihli Ovası'nda makineli domates hasadı

Manisa'nın Salihli ilçesi Çapaklı Mahallesinde salçalık domates hasadı, son teknoloji makineyle toplandı.

Salihli Ovası'nda makineli domates hasadı
28.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:15

Manisa'nın Salihli ilçesi Çapaklı Mahallesinde salçalık domates hasadı, son teknoloji makineyle toplandı.

Fabrikalara verilmek üzere makineyle toplanan salçalık domatesin hasadına Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da katıldı. Yalvaç, hasat sırasında incelemelerde bulunarak, tarla sahibi Hüseyin Kavas ve Necati Kavas'tan bilgi aldı. 80 dekarlık alanda salçalık domates üretimi yapan Hüseyin Kavas, "80 dekarlık bir alanda, üç parça şeklinde salçalık domates üretimi yapıyoruz. Bir bölgeyi topladık, şimdi bu bölgede domateslerimizi makineyle topluyoruz. Makineyle toplandığında domatesin tarlada çürümesi engelleniyor. İşçiyle 10 günde toplayacağımız domatesi makineyle 1 günde topluyoruz. Makinelerimiz gerçekten çok güzel, topaç ayırıcılar var, sensörlerle yeşil domatesleri ayırma özelliği var. Salça fabrikaları için fire vermeden domatesi işleme imkanımız var. Biz sanayi domatesiyle bölgenin erkenciliğini yakalamaya çalışıyoruz. Salihli bölgesinde Nisan ayının başından Mayıs ayı sonuna kadar domates çiçeklenmeyi bitiriyor. O arada sıcaklıklar 27-28 derece. 26-27 derece sıcakta domates ne kadar sularsanız sulayın mildiyöye yakalanmıyor. Bu şekilde salçalık domatesimizin üretimine başlıyoruz" dedi.

Çapaklı Mahallesindeki üreticilerden Hüseyin Kavas'ı salçalık domates hasadında ziyaret ettiklerini belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise "Salçalık domates birçok bölgede işçiyle toplanırken Hüseyin Kavas toplama makinesiyle hasadını gerçekleştiriyor. Salihli'de 15 bin 560 dekar salçalık domates ekiliyor. Salihli ovası çok bereketli bir ova. Allah bize böyle güzel bir toprak vermiş, biz de çalışarak, alın terimizle karşılığını veriyoruz. Salçalık domates üretilen diğer bölgelerden daha iyi olduğumuzu biliyoruz. Hüseyin Kavas'a bereketli bir hasat dönemi diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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