Salihli Ovası'nda kayısı hasadı başladı
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Salihli Ovası'nda kayısı hasadı başladı

MANİSA'nın en fazla sofralık kayısı üretimi yapılan ilçesi Salihli'de 'zaza' cinsi kayısı hasadı başladı.

Salihli Ovası'nda kayısı hasadı başladı
20.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:09

MANİSA'nın en fazla sofralık kayısı üretimi yapılan ilçesi Salihli'de 'zaza' cinsi kayısı hasadı başladı.

Kayısı hasadı yapılan tarım alanlarında üreticileri ziyaret eden Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, ilçe genelinde 5 bin 200 dekar alanda kayısı yetiştirildiğini ve Salihli'nin üretimde Manisa'da ilk sırada yer aldığını söyledi.Salihli'de yetiştirilen kayısıların rengi, aroması ve tadı nedeniyle Türkiye'nin bir çok ilinden rağbet gördüğünü kaydeden Yalvaç, kayısının ağırlıklı olarak kırsal Adala, Taytan, Akören ve Dombaylı mahallelerinde yetiştirildiğini kaydetti.Yalvaç "Salihli'de 5 bin 200 dekar alanda kayısı üretimi yapılmaktadır. Aromasıyla tadıyla ister reçellik, ister sofralık, isterse hoşafta kullanmak üzere olsun kayısılarımız her alanda Türkiye'deki en iddialı ürünlerdendir. Mersin ilinin Mut ilçesindeki erkenci kayısı ile Salihli kayısısı hemen hemen aynı zamanda çıkar. Fakat bizim şansımız, erkenci zazalarımız 15-20 gün önce geldiği için şu an fiyat yönünden daha iyi. Zaza cinsi kayısımızın hasadı 20 gün boyunda devam edecek. Ardından mektepli, prima, Iğdırlı ve perfect cinsi kayısılarımızda hasat başlayacak. Salihli ovasında kayısı hasadı Temmuz ayı sonuna kadar sürecek." dedi.

Üreticilerden Ahmet Yel de "Kısa bir süre önce Salihli Ovası'nda kayısı hasadı başladı. Ağaçlarda bu yıl meyve zayıf diyebiliriz. Yani rekolte de bir düşüş gözlemliyoruz. Salihli Ovası'nda bir çok çeşitte kayısı yetiştiriciliği yapılıyor. Şu anda 'zaza' cinsi kayışlarımızın hasadı başladı. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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