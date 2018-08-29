Salihli Osb Yönetimi Doğalgazı Konuştu

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Ağustos ayı toplantısı Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim, OSB'ye gelecek olan doğalgazı konuştu.

Belediye Encümen Salonunda yapılan toplantıda idari ve mali konular görüşülürken, ayrıca Salihli OSB'ye gelecek doğalgaz için yapılacak olan alt yapı inşaat çalışmaları ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Basri Ersoy, Abdülkadir Akkaplan ve OSB Müdürü Çağrı Duygu katıldı. - MANİSA