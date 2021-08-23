Salihli OSB yönetimi basınla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salihli OSB yönetimi basınla buluştu

Salihli OSB yönetimi basınla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi(OSB) yeni yönetim kurulu üyeleri basınla kahvaltıda bir araya geldi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi(OSB) yeni yönetim kurulu üyeleri basınla kahvaltıda bir araya geldi.

Salihli OSB'nin yeni başkanı Mehmet Demir, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ile kahvaltılı tanışma toplantısında buluştu.

OSB Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, Başkanvekili Muhittin Bilget ve Yönetim Kurulu Üyeleri Teoman Durukan, Hikmet Güreş ve Yunus Er ile OSB Müdürü Çağrı Duygu ve basın mensupları katıldı.

Salihli'de görev yapan basın mensupları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Demir, Salihli OSB olarak belli bir yere geldiklerini, amaçlarının ise Salihli OSB'yi daha da geliştirip, ihracat ve istihdamı artırmak olduğunu söyledi. OSB Yönetim Kurulu olarak 3.etapa karşı olmadıklarını anlatan Demir "Ancak öncelikli amacımız 1.ve 2.etaptaki eksikleri gidermek istiyoruz. Bu eksikleri de birlik ve beraberlik içerisinde gidereceğiz" diye konuştu.

Basınla gerçekleştirilen tanışma toplantısının ardından Salihli OSB Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda OSB Müdürü Çağrı Duygu tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine, Sanayi bölgesinde 1. ve 2. etapta geçmişten bugüne yapılan çalışmalar, yapılacak olan çalışmalar ve planlanan projeler ile ilgili detaylı brifing verildi. Ayrıca toplantıda sanayicilerin ihtiyaç duydukları hizmetler, altyapı, üstyapı çalışmaları ve yönetim kurulunun karara bağlaması gereken konular görüşüldü. - MANİSA

Salihli OSB yönetimi basınla buluştu
Salihli OSB yönetimi basınla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın Fahriye Evcen
Spor Erol Bulut Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Salihli OSB yönetimi basınla buluştu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 11:51:40. #1.16#

title