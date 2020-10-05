Salihli OSB'ye trafo merkezi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Salihli OSB'ye trafo merkezi

05.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:47
Salihli OSB'ye trafo merkezi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nin artan elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla OSB'ye İndirici Trafo Merkezi yapılıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nin artan elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla OSB'ye İndirici Trafo Merkezi yapılıyor.

Trafo merkezindeki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, merkez tamamlandığında bölgede yaşanan enerji sıkıntılarının da önüne geçileceği gibi, Salihli OSB'nin 30 yıllık enerji ihtiyacını da karşılayacağı belirtildi.

Salihli OSB'deki daha iyi ve kaliteli hizmeti sunmak amacıyla hayata geçirilecek olan 154/33 kv ve 2x50 mvA kapasiteli trafo merkezinin kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Öte yandan TEİAŞ tarafından yapımı gerçekleştirilen trafo merkezinin maliyetinin ise yaklaşık 33 milyonluk bir yatırım olduğu öğrenildi. - MANİSA

Salihli OSB'ye trafo merkezi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ayhan Bilgen Meral Akşener Fahrettin Koca Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Ezgi Mola Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Samatta Erol Bulut Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Rusya Beşiktaş Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Salihli OSB'ye trafo merkezi - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 14:49:37. #1.15#
title