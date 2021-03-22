Salihli OSB'den ağaç seferberliği
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Salihli OSB'den ağaç seferberliği

22.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:51
Salihli OSB'den ağaç seferberliği

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bölge Müdürlüğü tarafından geçmiş yıllarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarına 2021 yılında da devam edilerek yeni fidanların dikim çalışmalarına başlandı. Bölge Müdürlüğünün Fen İşleri biriminin ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 10 dönümlük alan içerisinde toplam 300 adet kayısı fidanı toprak ile buluştu. Yapılan dikim işleminin ardından fidanlara can suyu verilerek fidanlar yeniden hayat buldu.

Daha önceki yapılan çalışmalar kapsamında 2. Etap parselasyon çalışmaları sonucunda sanayi parselleri içerisinde kalan 3 bin adet zeytin ağacının, budama işlemleri ardından titiz bir çalışma sonucunda zarar verilmeden yerinden sökülerek koruma bantlarının içerisindeki yeni yerlerine taşındığı bildirildi.

OSB'nin mevcut alanı içerisinde, 200 dönümlük alanda toplam 40 bin zeytin ağacının bulunduğu vurgulanırken, ağaçlandırma çalışmalarına her yıl belirli aralıklarla devam edileceği belirtildi. - MANİSA

Salihli OSB'den ağaç seferberliği
Salihli OSB'den ağaç seferberliği
Salihli OSB'den ağaç seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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