Salihli OSB'deki firmalardan can dostlara mama desteği
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Salihli OSB'deki firmalardan can dostlara mama desteği

Salihli OSB'deki firmalardan can dostlara mama desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren dört mama firması can dostlar için mama bağışında bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren dört mama firması can dostlar için mama bağışında bulundu.

Kedi ve köpek maması üretiminde Türkiye'nin üretim üssü haline gelen Salihli Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan firmalar Salihli Belediyesinin şehir merkezi dışında bulunan şantiyelerindeki ve Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki can dostların gıda ihtiyaçları için kuru mama desteği sağladı. Bölge Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen mamalar, Bölge Müdürlüğünün İdari İşler Sorumlusu Özkan Özboyacı ve Yönetici Asistanı Mustafa Gökhan Ataoğlu tarafından, Salihli Belediyesinin şantiyelerinin ve hayvan barınağının yetkililerine teslim edildi.

Firmaların yapmış oldukları mama bağışından memnuniyet duyduklarını ifade eden Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu "Firmalarımıza bu ince ve hassas davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Mama bağışlarının yerlerine ulaşmasında lojistik desteği sağlayan Norm Holding ve Baloğlu Gıda'ya da ayrıca teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Duygu "Sanayi bölgemizde bulunan bütün firmalarımız ile toplumumuzda önem arz eden konular üzerinde çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MANİSA

Salihli OSB'deki firmalardan can dostlara mama desteği
Salihli OSB'deki firmalardan can dostlara mama desteği
Salihli OSB'deki firmalardan can dostlara mama desteği
Salihli OSB'deki firmalardan can dostlara mama desteği
Salihli OSB'deki firmalardan can dostlara mama desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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