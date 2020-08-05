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Salihli OSB 2.etapta bacalar tütecek, istihdam artacak

Manisa'nın Salihli ilçesinin özellikle istihdam yönünden özlemle beklenen yatırımlarından biri olan Organize Sanayi Bölgesi(OSB) 2.etapta bacaların tütmesi için geri sayım başladı.

Salihli OSB 2.etapta bacalar tütecek, istihdam artacak
05.08.2020 12:41 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:28

Manisa'nın Salihli ilçesinin özellikle istihdam yönünden özlemle beklenen yatırımlarından biri olan Organize Sanayi Bölgesi(OSB) 2.etapta bacaların tütmesi için geri sayım başladı.

Son zamanlarda yapılan yatırımlarla Salihli OSB'nin bölgenin sanayi merkezlerinden birisi haline gelirken, OSB 2.etabında üretim için geri sayım başladı. Salihli OSB 2.etabındaki bacaların bu yıl içerisinde tütmesinin beklendiğini belirten Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, toplam 925 bin metrekare civarı sanayi parseli alanı olan 2.etap OSB'deki 733 bin metrekaresinin tahsis edildiğini söyledi. Toplam 59 adet sanayi parselinin 43 adedinin 29 farklı firmaya tahsis edildiğini vurgulayan Başkan Kayda, "Tahsis edilen sanayi parsellerinden 13'ü inşaat çalışmalarına başlamış olup diğerleri de proje çalışmalarına devam etmektedir. OSB 2.etapta inşaata başlayan bazı firmaların bazılarının bacaları yılsonu gibi tüterek, üretime geçecek. Şu an 1.etap OSB'de pek çok sektörde üretim yapılırken, 3 bin 500 ila 4 bin kişi istihdam ediyor. Özlemle beklenen 2.etap OSB'deki firmaların üretime geçmesi ile birlikte, hem üretim artacak, hem ekonomik katkı sağladığı gibi hem de istihdam konusunda çalışan sayının 10 binlere ulaşması beklenmektedir" dedi.

Doğalgaz çalışmalarının aralıksız devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Kayda, "Doğalgazın gelmesi OSB'deki yatırımcıları olumlu yönde etkileyecek. Kısacası doğalgaz OSB'ye değer katacak" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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