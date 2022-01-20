Salihli'nin genç başkanı dualarla görevine başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 34 yaşındaki yeni başkanı Samet Balgönül mazbatasını alıp, dualarla görevine başladı.

Büyükhan Düğün Salonu'nda 15 Ocak'ta yapılan Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 43. olağan genel kurulunda yeni başkan seçilen Samet Balgönül, ilçe seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı. Mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yaylagül Özer'den alan Balgönül ve ekibi, oda hizmet binası önünde yapılan duanın ardından görevine başladı. Balgönül, "Şimdi üyelerimize en iyi hizmeti sunma zamanıdır. Allah'ın izniyle verdiğimiz sözleri de bir bir yerine getirme getireceğiz" dedi.

Yeni başkan Samet Balgönül, geçmiş dönem başkanı Murat Dağıstanlı'ya çiçek verip, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda başkanlık için Murat Dağıstanlı ve Samet Balgönül yarışmış, kullanılan oylarım 370'ini alan Samet Balgönül, Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odasının yeni başkanı seçilmişti. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Murat Dağıstanlı ise 366 oy almıştı. - MANİSA