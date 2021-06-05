SALİHLİ'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ KİRAZINDA HASAT DÖNEMİ
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SALİHLİ'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ KİRAZINDA HASAT DÖNEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinin coğrafi işaret olarak tescillenen dünyaca ünlü kirazında hasat başladı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinin coğrafi işaret olarak tescillenen dünyaca ünlü kirazında hasat başladı.

Salihli'nin bağlı Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy, Çamurhamamı ve Kemer Mahallelerinde yetişen, iriliği ve lezzetiyle Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinin sofralarını süsleyen ve Türk Patent Enstitüsü tarafından da tescillenen Salihli kirazı, 35-40 liradan alıcı bulurken, fiyatı ile üreticilerin yüzünü güldürdü. Çamurhamamı Mahallesi'nde kiraz yetiştiriciliği yapan İlhan Gümüş, mahallede tescilli kirazda hasada başladıklarını söyledi.

Gümüş, Hasat ettiğimiz kirazları, mahallemize gelen alıcılara satıyoruz. Fiyatlarımız bu yıl çok iyi. Kirazda verim geçen yıla göre kimi bahçelerde iyi, kimi, bahçelerde ise çok düşük. Çünkü nisan ayında yaşanan don olayı, kiraz ağaçlarını vurdu. Don yaşandığı gün, ben kiraz bahçemde, 8 yerde ateş yakarak, duman yaptım. Duman sayesinde bahçemi don olayından kurtardım. Kiraz hem rekoltesi, hem de fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü. Allah bereket versin dedi.

Çamurhamamı Muhtarı Hüseyin Aygün ise Çamurhamamı, Gökköy, Allahdiyen, Bahçecik Mahallesine kadar, 200 metre rakımından başlayıp, bin metre rakımına kadar kiraz yetiştiriliyor. Bu yıl ilk etapta kiraz iyi para ile satıldı. İnşallah devamı da gelir. Çiftçimizin yüzü fiyatta gülmeye devam eder. Temennimiz budur diye konuştu.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Kirazımız, Avrupa, Orta Asya ve Güney Asya ülkelerine ihraç edilmektedir. En çok ihraç edilen ülkelerin başında ise İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika gelmektedir. Geçen dönemde 600 ton kiraz üretimi yapılırken, bu yıl yaşanan don olayından dolayı rekoltede yüzde 10 veya 15'lik bir düşüş bekliyoruz dedi. Yalvaç 55 liradan başlayan kiraz fiyatımız, şu an 35-40 lira arasındadır diye konuştu.

SALİHLİ'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ KİRAZINDA HASAT DÖNEMİ
SALİHLİ'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ KİRAZINDA HASAT DÖNEMİ
SALİHLİ'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ KİRAZINDA HASAT DÖNEMİ
SALİHLİ'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ KİRAZINDA HASAT DÖNEMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SALİHLİ'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ KİRAZINDA HASAT DÖNEMİ - Haberler
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