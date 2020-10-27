Salihli'nin bütçesi 142 milyon lira

Salihli Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 142 milyon 177 bin lira olarak kabul edildi.

Salihli Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 142 milyon 177 bin lira olarak kabul edildi. AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ile bağımsız üye kabul, CHP'li meclis üyelerinin çekimser kaldığı bütçe oy çokluğu ile kabul edildi.

Ekim ayı 2. oturumunu Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda gerçekleştiren belediye meclisi, toplantıda 2021 yılı gelir-gider bütçesinin görüştü. Salihli Belediyesi'nin 2021 yılı taslak bütçesi 142 milyon 177 bin lira olarak kabul edildi. MHP, AK Parti, İYİ Parti meclis üyeleri ile bağımsız üye bütçeye kabul oyu verirken, CHP'li meclis üyeleri ise çekimser oy verirken, bütçe oy çokluğu ile kabul edildi. Salihli Belediyesi'nin 2021 yılı bütçe görüşmesinde grup sözcüleri tek tek söz alarak görüşlerini bildirip, bütçenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bütçe toplantısında konuşan Başkan Kayda, 2021 yılı bütçesinin Salihli'ye hayırlı olmasını diledi. Salihli Belediye Başkanlığında geçen ilk 5 yılda verdikleri tüm sözleri yerine getirdiğini vurgulayan Başkan Kayda, "5 yılda ne söz verdiysek hepsini gerçekleştirdik. Salihli, bizim dönemimizde yapılamaz denilen yatırımlara kavuştu. Yeni dönemde daha da güçlüyüz ve yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Bütçemizi hedefe ulaştırmak için biz yine çok çalışacağız. Çünkü Salihli'mizi çok seviyoruz. Belediyemizin 2021 yılı bütçesinin Salihli'mize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Bu hafta Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 97. yılını ilk günkü heyecanla kutlayacağız." diyen Başkan Kayda, "Pandemi nedeniyle Salihli'de alınan karar doğrultusunda Atatürk Caddemizde sınırlı sayıda katılımla sembolik bir kutlama yapılacak. Aynı gün, belediye, polis ve jandarma ekipleri tarafından saat 19.23'te şehir merkezinde kortej düzenlenecek. Korona virüs vakaları yeniden artışa geçti, tüm vatandaşlarımdan maske, sosyal mesafe ve temizliğe uymalarını istiyorum." dedi. 29 Ekim'in aynı zamanda Mevlid Kandili olduğunu da belirten Başkan Kayda, Türk ve İslam aleminin kandilini tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı