Salihli'nin 5 yıllık stratejik planı kabul edildi

04.09.2019 14:02

Salihli Belediyesi'nin 2019-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planı, Belediye Meclisi'nde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.



Salihli Belediyesi Eylül Ayı toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığında gerçekleştirirken, belediye meclisi 11 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.



Yoklama ve geçmiş meclis kararların dağıtılması ile başlayan toplantıda ilk olarak 2019-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik plan görüşüldü. Toplantıda konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçeye hizmetler konusunda çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Başkan Kayda, "Bu dönemde Cumhur İttifakı olarak hükümetin gücünü de yanımıza alıp yeni bir döneme başladık. Geçtiğimiz 5 yılda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gücü ile söz verdiğimiz< tüm projeleri hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de hükümetimizin gücü ve Büyükşehrin desteği ile demiryolunun şehir dışına taşınması, otogar, kültür merkezi, masal ormanı parkı, Kırveli alt geçit, prestij caddeleri, Türk Dünyası Parkı, Kurtuluş Pazaryerini hayata geçireceğiz" dedi.



Organize Sanayi Bölgesi (OSB) konusuna da değinen Başkan Kayda, "OSB 2. etapta doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Doğalgaz önce ilçemize, çok yakında da OSB'ye geliyor" diye konuştu.



Salihli Grup sözcülerinin görüşlerini dile getirmesinin ardından MHP ve İYİ Parti'nin kabul, CHP'nin ret oyu verdiği stratejik plan, oy çokluğu ile kabul edildi.



Toplantıda içkili yer bölgeleri, belediyenin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda yürütülecek işler için Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya yetki verilmesi, Kula-Salihli Jeoparkı kapsamında 23-27 Eylül 2019 tarihlerinde İspanya'nın Sevilla şehrinde gerçekleştirilecek 15. Avrupa Jeoparklar Ağı Konferansı ve 44. Avrupa Jeoparklar Ağı Koordinasyon Komitesi toplantısına Salihli'yi temsilen Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Jeopark Salihli sahasının denetiminden sorumlu Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Serdar Aytaç'a yevmiye ve iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanması, Mezarlık yeri tahsisi ile Şehit Aileleri, Gaziler ve yakınları ile belediye personeline, belediye tesislerinden yapılan indirimlerin ilgili yasa nedeniyle iptal edilmesi oy birliği ile kabul edilirken, S.S Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin yer tahsis talebi ve Belediyenin S.S. Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine Ortak Olması talebi Hukuk ve Tarifeler ile Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi.



Öte yandan toplantı öncesi CHP Grubunun Jeotermal Enerji Santralleri ile ilgili belediye meclisi gündemine eklenmesi talebi ret edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA