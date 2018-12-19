Salihli MHP'de İstişare Toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı, ilçe binasında istişare toplantısı yaptı.

İlçe Başkanı Mehmet Akın başkanlığında yapılan toplantıya MHP Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde yeniden belediye başkan adayı gösterilen Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Ali Rıza Ünveren, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde 4 yılda Salihli'de güzel hizmetlere imza atıldığını belirten MHP Salihli İlçe Başkanı Akın, ilçeye kazandırılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ederek 2019'da yapılacak seçimlerde birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyledi. Akın, milliyetçi ülkücü hareketin büyük bir aile olduğunu sözlerine ekledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde Salihli'de güçlü bir teşkilata sahip olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Kayda, "Parti teşkilatımız, ülkü ocaklarımız ve belediye personelimiz ile Salihli'de tecrübeli bir ekip iş başında. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in destekleriyle ilçemize doğal gazı getirdik. Büyükşehir Belediyemiz ile entegre olduk ve Salihli'mize dev yatırımlar kazandırdık. Sayın genel başkanımızın cumhur ittifakı ile ilgili aldığı tüm kararlara harfiyen uyarız. 2019 yılında da dinamik ve genç kadrolar ile çalışmaya ve Salihli'mize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA