Salihli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Seçimi

Salihli ilçesinde Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığına yeniden Rifat Yavaş seçildi.



Büyükhan Düğün Salonu'nda yapılan seçimler, çift liste ile gerçekleştirildi.



488 üyesi bulunan Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası seçimlerinde mevcut başkan Rifat Yavaş 210 oy alarak 4'üncü kez seçilirken, rakibi İdris Özer 184 oy aldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.



Divan Başkanlığını Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TUSPAF) Genel Başkanı Ali Karaca'nın yaptığı kongrenin ardından bir konuşma yapan Yavaş, "Güzel bir ortamda seçimlerimizi tamamladık. Bizlere tekrar güven oyu verdiğiniz için tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi esnafımızın sorunlarına odaklanarak yaşanan problemlerin çözümü noktasında elimizden geleni yapmaya çalışacağız." dedi.