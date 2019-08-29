Salihli Kocaçeşmespor'dan birliktelik çağrısı

29.08.2019 10:52

Manisa Süper Amatör Küme ve Salihli'nin en köklü kulüplerinden Kocaçeşmespor Kulübü yaptığı yazılı açıklama ile birliktelik çağrısında bulundu.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kocaceşmespor Kulübü geçen sezon verdiği mücadeleyi maalesef bu sene maddi imkansızlardan dolayı veremiyor. Salihli'nin en köklü kulübü olarak herkese sesleniyoruz: Birlik olalım ve bu güzide kulübümüzü süper amatörde hak ettiği yerlere getirelim. Geçen sezon Olgun Özbudak ve ekibinin destekleriyle ligde kalmayı başardık. Geçen sezon ki heyecanımız ve mücadelemizin boşa gitmemesi için Salihli halkına sesleniyoruz. Gelin taraftarımızla birlik olalım kulübümüzü yalnız bırakmayalım. Bu kulübe gönül vermiş taraftarlarımız heyecan duyan yöneticilerimiz ve Salihli halkı, bu sezon süper amatörde mücadele edecek tek takım şuanda Kocacesmespor'dur. Lig başlamadan küme düşersek, hepimiz çok üzülürüz. Gelin hep birlikte Kocaçeşmespor Kulübüne sahip çıkalım. Çünkü bir tane Kocacesmespor var başka yok." - MANİSA

Kaynak: İHA