Salihli Kızılay gönüllere dokuyor
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Salihli Kızılay gönüllere dokuyor

Salihli Kızılay gönüllere dokuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelenekselleşen ramazan yardımlarını bu yıl "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılayı Salihli Şubesi gönüllere dokunuyor.

Gelenekselleşen ramazan yardımlarını bu yıl "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılayı Salihli Şubesi gönüllere dokunuyor.

Korona virüs salgınından etkilenenlere verdiği desteklere Ramazan yardımlarını da ekleyen Türk Kızılay'ı Salihli Şubesi, toplumun tüm kesimlerini kucaklama çalışmaları sürüyor. Kızılay Şubesi'nde görevli personel ve gönüllüler, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ve kıyma konservelerini ev ev ziyaret ederek teslim etti.

Kızılay'ın Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzattığını ifade eden Türk Kızılay'ı Salihli Şube Başkanı A.Cüneyt Musal, "Kızılay olarak yıl boyunca İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ulaştırıyoruz. Ramazan ayı münasebetiyle ise yardımlarımızda artış yaşanıyor. Ramazan Ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolisi ve kıyma konservesi dağıtıyoruz. Yardımlarımız ailelere personelimiz ve gönüllü üyelerimiz tarafından ulaştırılıyor. Kızılay olarak hizmette ara vermeden devam edeceğiz" dedi. Şube Başkanı Musal, yardımları ile kendilerine güç veren bağışçıları ile saha çalışmalarında yanlarında olan gönüllülerine teşekkür etti. - MANİSA

Salihli Kızılay gönüllere dokuyor
Salihli Kızılay gönüllere dokuyor
Salihli Kızılay gönüllere dokuyor
Salihli Kızılay gönüllere dokuyor
Salihli Kızılay gönüllere dokuyor
Salihli Kızılay gönüllere dokuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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