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Salihli Kirazı'nın ünü, Birleşmiş Milletlere kadar uzandı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliği ile yürüttüğü Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari Sistemin Geliştirilmesi" konulu projede Tescilli Salihli Kirazı, Türkiye'deki 5 üründen biri olarak yer almayı başardı.

Salihli Kirazı'nın ünü, Birleşmiş Milletlere kadar uzandı
20.07.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:53

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliği ile yürüttüğü Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari Sistemin Geliştirilmesi" konulu projede Tescilli Salihli Kirazı, Türkiye'deki 5 üründen biri olarak yer almayı başardı. Manisa'nın Salihli ilçesi ismini dünyanın dört bir yanına duyuran Tescilli Salihli Kirazı'nın ünü, Birleşmiş Milletler'e kadar uzandı. Ülkenin dört bir yanından proje kapsamına giren diğer ürünler ise Pervari Balı, Finike Portakalı, Anamur Muzu ve Gemlik Zeytini oldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün Proje Ulusal Uzmanı Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden Doçent Doktor Sertaç Dokuzlu, Salihli'ye gelerek, üretim alanları olan Çamurhamamı ve Allahdiyen mahallelerindeki üreticilerle birebir görüşmeler yaptı. Dokuzlu, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) işbirliği ile 2019 - 2020 yıllarını kapsayan 'Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari Sistemin Geliştirilmesi' konulu bir proje başlatmıştır. Projenin amacı; coğrafi işaretli ürünlere sahip olan kurum ve kuruluşların coğrafi işaret tescilinden elde edecekleri faydaları attırabilmek ve bu faydaların değer zinciri içerisindeki tüm paydaşlara yayılmasını sağlamak üzere idari kapasiteyi güçlendirmek ve kırsal kalkınmaya destek olmaktır. Bu amaçla, TÜRKPATENT tarafından belirlenen bazı coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin tescil dosyalarındaki eksikliklerin giderilmesi ve bu ürünler ile ilgili faaliyet gösteren tüm paydaşların coğrafi işaret uygulamalarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir." dedi.

Yıllık 800 ton üretim yapılıyor

Salihli Kirazı'nın daha önce de, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimiyle 21 Ocak 2008 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 100 sıra numarası ile tescil edildiğini belirten Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli'nin Allahdiyen, Gökköy, Bahçeçik, Çamurhamamı, Kemer ve Başlıoğlu gibi nispeten yüksek mahallelerinde uzun yıllardan beri yetiştirilen Salihli Kirazı'nın, yurt dışından büyük talep gördüğünü ve yıllık 800 ton civarındaki ürünün yüzde 90'ının Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

Yüksel "Oda'mızın 2008 yılında tescil ettirdiği Salihli Kirazı'nın tanınırlığı ve bilinirliği her geçen yıl artmaktadır. Önemi, Birleşmiş Milletler tarafından dahi anlaşılan ve proje kapsamına dahil edilen Salihli Kirazı'nın üreticisine daha fazla gelir getirmesi ve refah seviyesinin artmasına katkı sağlamasını diliyoruz" dedi.

Yüksel, şöyle konuştu: "Salihli Ticaret ve Sanayi Odası olarak Birleşmişler Milletler Gıda Örgütü FAO'ya müracaatta bulunmuştuk. FAO'ya yaptığımız müracaatın kabul edildiğini öğrendik. Konuyla ilgili Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Sertaç Dokuzlu ilçemize gelerek bölgemizdeki üreticilerle görüştü. Dokuzlu bizlere, Türkiye'den Salihli Kirazı'nın yanı sıra Finike Portakalı, Anamur Muzu, Gemlik Zeytini, Pervari Balı'yla birlikte 5 ürünün projede yer aldığını söyledi. Bu 5 saydığım 5 ürün içerisinde ihracat yapabilen yapılan tek ürün ise Salihli kirazıdır. Salihli Kirazı 30-32 kalibre boyunda ince uzun saplı ve koyu kırmızı rengiyle diğer kirazlardan ayrılmaktadır ve dayanıklı olması sebebiyle de Uzakdoğu'ya kadar ihracat buradan yapılabilmektedir." - MANİSA

Kaynak: İHA

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