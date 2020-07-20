Salihli Kirazı'na, FAO'dan coğrafi işaret desteği MANİSA'nın Salihli ilçesinde üretilen kirazların, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliği ile yürüttüğü 'Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari Sistemin Geliştirilmesi' konulu projede, Türkiye'deki 5 üründen...

MANİSA'nın Salihli ilçesinde üretilen kirazların, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliği ile yürüttüğü 'Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari Sistemin Geliştirilmesi' konulu projede, Türkiye'deki 5 üründen biri olarak yer aldığı bildirildi.

Salihli'nin ismini dünyanın dört bir yanına duyuran Salihli kirazının ünü, Birleşmiş Milletler'e kadar uzandı. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın geçen yıl Salihli kirazı için FAO'ya yaptığı başvuru kabul edildi. Salihli kirazı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliği ile yürüttüğü 'Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari Sistemin Geliştirilmesi' konulu projedeki 5 üründen biri arasına girdi. Ülkenin dört bir yanından proje kapsamına giren diğer ürünler ise Pervari balı, Finike portakalı, Anamur muzu ve Gemlik zeytini oldu.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ SALİHLİ'YE GELDİBirleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün Proje Ulusal Uzmanı Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu, Salihli'ye gelerek, kiraz üretim alanları olan Çamurhamamı ve Allahdiyen mahallelerindeki üreticilerle birebir görüşmeler yaptı.Doç. Dr. Dokuzlu, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) işbirliği ile 2019 - 2020 yıllarını kapsayan 'Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari Sistemin Geliştirilmesi' konulu bir proje başlatmıştır. Projenin amacı; coğrafi işaretli ürünlere sahip olan kurum ve kuruluşların coğrafi işaret tescilinden elde edecekleri faydaları artırabilmek ve bu faydaların değer zinciri içerisindeki tüm paydaşlara yayılmasını sağlamak üzere idari kapasiteyi güçlendirmek ve kırsal kalkınmaya destek olmaktır. Bu amaçla, TÜRKPATENT tarafından belirlenen bazı coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin tescil dosyalarındaki eksikliklerin giderilmesi ve bu ürünler ile ilgili faaliyet gösteren tüm paydaşların coğrafi işaret uygulamalarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir" dedi.YILLIK ÜRETİM 800 TONSalihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli kirazının daha önce de yaptıkları girişimlerle 21 Ocak 2008 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 100 sıra numarası ile tescil edildiğini söyledi. Yüksel, Salihli'nin Allahdiyen, Gökköy, Bahçeçik, Çamurhamamı ve Başlıoğlu gibi nispeten yüksek mahallelerinde uzun yıllardan beri yetiştirilen Salihli kirazının yurt dışından büyük talep görüyor. Salihli Kirazı 30-32 kalibre boyunda ince uzun saplı ve koyu kırmızı rengiyle diğer kirazlardan ayrılmaktadır ve dayanıklı olması sebebiyle de Uzakdoğu'ya kadar ihracat buradan yapılabilmektedir.

Salihli'de üretilen yıllık 800 ton civarındaki ürünün yüzde 90'ının Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edildiğini kaydetti. Yüksel, "Salihli kirazının tanınırlığı ve bilinirliği her geçen yıl artmaktadır. Önemi, Birleşmiş Milletler tarafından dahi anlaşılan ve proje kapsamına dahil edilen Salihli kirazının üreticisine daha fazla gelir getirmesi ve refah seviyesinin artmasına katkı sağlamasını diliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA