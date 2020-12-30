Salihli kirazı mercek altında
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Salihli kirazı mercek altında

30.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:15
Salihli kirazı mercek altında

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Eroğul, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) işbirliği ile gerçekleştirilen 'Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin...

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Eroğul, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) işbirliği ile gerçekleştirilen 'Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari Sistemin Geliştirilmesi' konulu uluslararası projede Ulusal Kiraz Uzmanı olarak görev aldı. Doç. Dr. Eroğul, proje kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar ile Salihli kirazı olarak adlandırılan ve Türkiye'nin coğrafi işaret tesciline sahip türün ayırt edici özelliklerini ortaya koyacak.

Egeli akademisyenlerin önemli projelerde görevler üstlendiklerini belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Her biri alanlarında uzman akademisyenlerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde önemli projelerde kendilerine yer bulmaya devam ediyor. Ülkemiz, pek çok tarım ürününde kendine özgü, dünyada örneği bulunmayan türlere ev sahipliği yapıyor. Ziraat Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Deniz Eroğul, FAO ve TÜRKPATENT'in ortak projesinde coğrafi işaret tescili olan Salihli kirazının ayırt edici özelliklerini ortaya koyacak çalışmalara imza atacak. Hocamızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Eroğul, "Dünya kiraz üretiminde ve ihracatında söz sahibi olan Türkiye, İzmir'de erkenci kiraz çeşitleri ile nisan ayında kiraz üretimine başlayıp geçici kiraz çeşitleri ile ağustos ayında dahi iç bölgelerde özellikle Konya, Niğde gibi iller başta olmak üzere yüksek rakımlarda yapılan hasatlar ile uzun bir kiraz üretim sezonuna sahiptir. 2020 yılı kiraz ihracatı 200 milyon doları aşan bir gelir getirerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. Dünyada tanınan Türk kirazımız '0900 Ziraat' çeşididir. Bu çeşidin yetiştirildiği bölgelerin coğrafi işaret tesciline sahip olması, ürüne bir pazarlama gücü katıp yetiştirildiği bölgeye daha fazla gelir getirmesini sağlamaktadır. Bu amaçla FAO ve TÜRKPATENT iş birliği içerisinde bulunduğu 'Coğrafi İşaretlerin Sürdürülebilirliğini Desteklemek ve Yönetmek İçin İdari Sistemin Geliştirilmesi' konulu uluslararası projede, Salihli kirazı da yerini almıştır. Bu görev dahilinde daha önceden coğrafi işaret tesciline sahip olan bu türün Türkiye'nin tüm kiraz üretim yerlerinde göstermiş olduğu özellikleri inceleyerek tescil dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Salihli kiraz çeşidi için sahip olduğu ayırt edici özellikleri ortaya koyan çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu - İZMİR

Salihli kirazı mercek altında
Salihli kirazı mercek altında
Salihli kirazı mercek altında
Salihli kirazı mercek altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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