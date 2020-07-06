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Salihli jeopark turizmi ile dünyaya açılıyor

Salihli jeopark turizmi ile dünyaya açılıyor Salihli'nin çehresi turizm ile değişecek Salihli ekonomisi bacasız sanayi, turizm ile kalkınacak Belediye Başkanı Zeki Kayda: "Salihli jeopark turizmi ile şaha kalkacak" Geçmişte birçok medeniyeti barındıran, günümüzde ise sağlık, eğitim, tarım,...

06.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:11

Salihli jeopark turizmi ile dünyaya açılıyor

Salihli'nin çehresi turizm ile değişecek

Salihli ekonomisi bacasız sanayi, turizm ile kalkınacak

Belediye Başkanı Zeki Kayda: "Salihli jeopark turizmi ile şaha kalkacak"

MANİSA - Geçmişte birçok medeniyeti barındıran, günümüzde ise sağlık, eğitim, tarım, sanayi ve turizm şehri olarak dikkat çeken Manisa'nın Salihli ilçesi, Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olan Kula-Salihli Jeoparkı ile dünyaya açılıyor. Salihli'nin var olan ancak bu güne kadar çok tanıtılamayan turizm potansiyelini harekete geçirmek için yapılan çalışmaların en başında Kula-Salihli Jeoparkının yer aldığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Jeopark alanımızda tescillenen, tarihi değeri olan 73 jeosit bulunmaktadır. Jeopark turizmi ile Salihli şaha kalkacak" dedi.

Salihli'nin turizm açısından çok mesafe kaydettiğini belirten MHP'li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkı olma özelliğini taşıyan Kula-Salihli Jeoparkı ile birlikte ilçeyi tüm Avrupa ve Dünyaya tanıtma fırsatı bulduğunu söyledi. Kula-Salihli Jeoparkı'nın hem Avrupa, hem de UNESCO Global Jeopark Ağının resmi üyesi olduğunu vurgulayan Başkan Kayda, Jeopark sahasının doğal, jeolojik, kültürel ve arkeolojik zenginliğinden bahsederek, "Adala (Hermos) Kanyonu, Atatürk Evi, Kız Köprüsü, Su Uçtu Şelalesi, Kurşunlu Vadisi ve Kaplıcaları ile birlikte bu bölgenin tanıtımını, özellikle Sart ile birlikte entegre ederek Avrupalıların hayranlıkla izlemesini sağladık. Sindel Mahallemizde M.Ö. 12 binli yıllara dayanan ayak izleri var, orda bir yaşam var. Hep bunları anlatmak istedik. Avrupa'dan gelip denetlediler, baktılar ki gerçekten Salihli'nin bu dokusu Avrupa ve Dünya turizmine katkı sağlayacak önemli bir nokta olduğunu gördüler." dedi.

"Tarihi yerlerimiz Avrupa'da tescillendi"

Lidya Uygarlığı'nın başkenti olan ve tarihte paranın ilk kullanıldığı Sart'ın yıllardır Dünya turizmine tanıtılamadığına dikkat çeken Başkan Kayda "Bugün Sart öyle bir hale geldi ki, yaptığımız çalışmalarla dünya turizmine ve UNESCO'ya tanıttık. Sart jeopark alanı içerisine alındı. Özellikle Lidyalılara başkentlik yapmış ve paranın merkezi olmuş, ticarette ilk paranın kullanıldığı yer Sart'tır. Yine aynı konuyla bağlantılı Anadolu Piramitleri olarak bilinen Bintepeler de turizm açısından büyük öneme sahip. Bu tarihi yerlerimizin hepsi Avrupa'da tescillendi, önümüzdeki süreçte tüm dünyada tescillenecek" diye konuştu. Sağlık turizmi açısından Kurşunlu Vadisi'nin önemine vurgu yapan Başkan Kayda "Bu bölge Turizm Bakanlığı tarafından sağlık ve turizm merkezi ilan edildi. Süreçler tamamlandı, bundan sonra Kurşunlu Vadisi sadece ve sadece sağlık turizmine ev sahipliği yapacak. Doğal ve tarihi güzellikleriyle birlikte Salihli'yi, Türkiye ve Avrupa'nın gözde turizm yerlerinin içerisinde olması için çok emek harcadık ve bu konuda büyük mesafe kat ettik. Salihlili olmaktan, bu güzel şehre belediye başkanlığı yapmaktan, ilçenin tanımını Avrupa ve dünyaya taşımaktan çok mutluyum. Salihli'deki turizm merkezlerinin keyfini çıkaralım, bu güzellikleri herkesin çevresine anlatması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bu şehirde sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

"Jeopark alanımızda 73 jeosit yer almaktadır"

Kula-Salihli Jeoparkının içindeki jeosit alanlarını da anlatan Başkan Kayda "Jeosit tarihe not düşülen yerler anlamındadır. Jeopark alanımızda toplam 73 jeosit bulunmaktadır. Bunlar tescillenmiş, tarihi değeri olan hem UNESCO hem de Avrupa Global Jeopark Ağı tarafından kabul edilmiş noktalardır. Bu jeositler bizler ve Salihli halkı için çok değerli ve anlamlıdır. Böyle bir olayın içerisinde olmak Avrupa ve dünya turizminin merkezinde olmak demektir. Şu an jeopark alanımızı 130 ülkenin tamamı tanımaktadır. Salihli'nin değerleri olan Bintepeler, Adala Kanyonu, Ayak İzleri, Kız Köprüsü ile Sart çok önemli yerler. Sart, dünyanın kıymetli şehirleri içerisinde başta gelmektedir. Çünkü Sart paranın ilk kullanıldığı yerdir. Medeniyetleri ülkemizde ve şehrimizde barındırmak, Salihli'nin içerisinde bunlara değer de katmak bizler için çok önemli. Bu anlamda çok mutluyuz" diye konuştu.

Salihli jeopark turizmi ile dünyaya açılıyor

Kaynak: İHA

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