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Salihli Jandarma, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Salihli Jandarma, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda 30 gram esrar ile uyuşturucu alımında kullanılan 5 adet aparat ele geçirildi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda 30 gram esrar ile uyuşturucu alımında kullanılan 5 adet aparat ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Adala Karakol Komutanlığı ekipleri, Çapaklı Mahallesi'nde T.G.'ye(42) ait ikamette uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, Adala Karakol Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Köpek Timi ile birlikte şüpheli T.G.'ye ait ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 30 gram kubar esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan 5 adet bong diye tabir edilen aparat ile 3 adet kova ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

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