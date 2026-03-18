Salihli jandarma, şehit aileleri ve gazileri iftar sofrasında ağırladı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından vatan için canlarını feda eden şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Jandarma Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mert Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgür Kılınç, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, oda başkanları şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Dualar eşliğinde oruçların açılması ile birlikte iftar Programında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey, iftar buluşması için emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Salihli İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ise "Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde, aziz şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimiz ve aileleriyle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir onur ve mutluluk duymaktayız. Bizler jandarma teşkilatı olarak köklü tarihimizden aldığımız ve bize yüklediği sorumlulukla vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin huzur ve güvenliliğini korumak için gece gündüz görevimizin başındayız. Aziz şehitlerimizin bize emanet ettiği bu kutsal vatanı korumak ve onların hatırasını yaşatmak en büyük görevimizdir. Bugün bizlere düşen en önemli görev, ecdadımızın emaneti olan bu vatanı aynı inanç, azim ve kararlılıkla geleceğe taşımaktır. Bu gece 57. Alayın tamamı şehit olduğu gecedir. Bu vesileyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferimizin 111. Yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olma üzere bu şanlı zaferin kahramanı ecdadımıza ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor onları saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

İftar yemeği yapılan dua ile son buldu. - MANİSA

