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Salihli emniyete yeni komiser yardımcısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Salihli emniyete yeni komiser yardımcısı

Manisa'nın Salihli ilçesi Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri İsmail Gülsen göreve başladı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesi Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri İsmail Gülsen göreve başladı.

Salihli Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser Yardımcısı İsmail Çakır'ın Manisa Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne atanmasının ardından, boşalan göreve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı İsmail Gülsen atandı. Komiser Yardımcısı Gülsen, görevine başladı.

İlk görev yerinin Salihli olduğunu belirten Gülsen, ilçede önemli çalışmalara imza atmak istediğini söyledi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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