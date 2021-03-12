Salihli'deki denetimlerde 18 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan motosiklet uygulamasında 18 sürücüye 18 bin 255 lira ceza uygulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan motosiklet uygulamasında 18 sürücüye 18 bin 255 lira ceza uygulandı.

Salihli Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik timlerinden oluşan 5 ekip, Durasıllı ve Sart mahallelerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim çalışması yaptı.

Uygulamada 75 motosiklet kontrol edildi. 18 motosiklet sürücüne 18 bin 255 lira para cezası uygulandı. 9 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer