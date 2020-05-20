Salihli'de 'zaza' cinsi kayısı hasadı MANİSA'nın en fazla sofralık kayısı üretimi yapılan ilçesi Salihli'de, 'zaza' cinsi ürünün hasadına başlandı.

MANİSA'nın en fazla sofralık kayısı üretimi yapılan ilçesi Salihli'de, 'zaza' cinsi ürünün hasadına başlandı.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, kayısı hasadı yapılan tarım alanlarında üreticileri ziyaret etti. Yalvaç, ilçe genelinde 5 bin 200 dekar alanda kayısı yetiştirildiğini ve Salihli'nin üretimde Manisa'da ilk sırada yer aldığını söyledi. Salihli'de yetiştirilen kayısıların rengi, aroması ve tadı dolayısıyla Türkiye'nin birçok ilinden rağbet gördüğünü kaydeden Yalvaç, ağırlıklı olarak kırsal Adala, Taytan, Akören ve Dombaylı mahallelerinde yetiştirildiğini aktardı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Yalvaç "Salihli'de 5 bin 200 dekar alanda kayısı üretimi yapılmaktadır. Aromasıyla tadıyla ister reçellik ister sofralık ister hoşafta kullanılmak üzere olsun kayısılarımız her alanda Türkiye'deki en iddialı ürünlerdendir. Mersin ilinin Mut ilçesindeki erkenci kayısı ile Salihli kayısısı hemen hemen aynı zamanda çıkar. Fakat bizim şansımız, erkenci zazalarımız 15-20 gün önce geldiği için şu an fiyat yönünden daha iyi. Zaza cinsi kayısımızın hasadı 20 gün boyunda devam edecek. Ardından mektepli, prima, Iğdırlı ve perfect cinsi kayısılarımızda hasat başlayacak. Salihli Ovası'nda kayısı hasadı temmuz ayı sonuna kadar sürecek" diye konuştu. ?Üreticilerden Ahmet Yel de "Kısa bir süre önce Salihli Ovası'nda kayısı hasadı başladı. Ağaçlarda bu yıl meyve zayıf, diyebiliriz. Yani rekolte de bir düşüş gözlemliyoruz. Salihli Ovası'nda birçok çeşitte kayısı yetiştiriciliği yapılıyor. Şu anda zaza cinsi kayışlarımızın hasadı başladı. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA