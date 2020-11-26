Salihli'de zabıta ekiplerinden işletmelere korona virüs denetimi
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Salihli'de zabıta ekiplerinden işletmelere korona virüs denetimi

26.11.2020 16:38 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:42
Salihli'de zabıta ekiplerinden işletmelere korona virüs denetimi

Salihli Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla ilçe merkezinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri ile fırınları denetledi.

Salihli Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hijyen şartlarının sağlanması amacıyla ilçe merkezinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri ile fırınları denetledi. Zabıta ekipleri, iş yerlerinde genel temizlik, ruhsat ve çalışma belgelerinin yanı sıra, maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı.

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetim ve kontrollerine ara vermeden devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı başlattığı uygulamada ilçe genelindeki fırın ve pastane imalathanelerini denetleyerek koronavirüse karşı temizlik, dezenfektan, maske ve sosyal mesafe ile ilgili gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti.

Yeni tip korona virüs vakalarının yeniden artmasıyla İçişleri Bakanlığı genelgesiyle çalışma saatleri 10.00-20.00 olarak belirlenen gel-al ve paket servis hizmeti veren gıda işletmelerini de denetleyen Zabıta ekipleri, işyerinin temizliği, çalışanların kılık ve kıyafetinden, maske ve bone takıp takmadıklarına kadar her ayrıntıyı titizlikle değerlendirdi. İmalathanelerin mutfağında da denetim yapan ekipler, sağlık koşulları ve koronavirüs önlemleri açısından gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Ekipler, temizliğe ve hijyene önem veren işletme sahiplerine teşekkür etti.

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Salihli'de halk sağlığını korumak amacıyla işletmelere yönelik koronavirüs denetimleri yürüttüklerini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde ekmek fırınları, gıda üretim yerleri, lokantalar ve benzeri iş yerlerinde genel temizlik, hijyen ve halk sağlığını tehdit eden diğer unsurlarla alakalı denetimler gerçekleştiriyor. Bu zorlu süreçte, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için Zabıta ekiplerimiz, Sağlık ve İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu kararlar doğrultusunda denetimlerini sürdürecek" dedi. - MANİSA

Salihli'de zabıta ekiplerinden işletmelere korona virüs denetimi
Salihli'de zabıta ekiplerinden işletmelere korona virüs denetimi
Salihli'de zabıta ekiplerinden işletmelere korona virüs denetimi
Salihli'de zabıta ekiplerinden işletmelere korona virüs denetimi
Salihli'de zabıta ekiplerinden işletmelere korona virüs denetimi
Salihli'de zabıta ekiplerinden işletmelere korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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