Salihli'de yeni yıl hediyeleri fuarı açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Salihli'de yeni yıl hediyeleri fuarı açıldı

Salihli'de yeni yıl hediyeleri fuarı açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yeni yılda sevdiklerini sevindirmenin bir yolu da hediyelerden geçerken, Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni yıl hediye fuarı açıldı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Yeni yılda sevdiklerini sevindirmenin bir yolu da hediyelerden geçerken, Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni yıl hediye fuarı açıldı. Bir alışveriş merkezindeki fuar Pazartesi akşamına kadar açık kalacak.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası katkıları ve Üretici Kadınlar işbirliği ile gerçekleştirilen ve 25'den fazla girişimci kadının el emeklerinin yer aldığı hediyelik eşya fuarında ev tekstili ürünleri, masa süslemeleri, ev dekorasyon ürünleri, aksesuar, tekstil ürünleri, yeni yıl kurabiyeleri ile birbirinden renkli ve çeşitli el sanatları hediyelik ürünler yer alıyor.

Hediyelik eşya fuarını Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim Kurulu ile birlikte gezen Alışveriş Müdürü Gizem Pınar, yeni yıla sevdiklerini hediye ile sevindirmek isteyen herkesi fuara davet etti. - MANİSA

Salihli'de yeni yıl hediyeleri fuarı açıldı

Salihli'de yeni yıl hediyeleri fuarı açıldı

Salihli'de yeni yıl hediyeleri fuarı açıldı

Salihli'de yeni yıl hediyeleri fuarı açıldı

Salihli'de yeni yıl hediyeleri fuarı açıldı

Salihli'de yeni yıl hediyeleri fuarı açıldı

Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 lira

Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi 400 lira

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title