Salihli'de yeni başkanlar mazbatasını aldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde görevine yeni seçilen 2 esnaf ve sanatkar odası başkanı, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alıp görevine başladı.

Salihli Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı İlkay Saygın ve Kunduracılar, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı Ümit Türkgeldi, mazbatasını İlçe Seçim Kurulundan alıp görevine başladı.

Ümit Türkgeldi, Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve tek liste ile katıldığı seçimde Kunduracılar, Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkan seçilirken, Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı İlkay Saygın ise Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen ve mevcut başkan Şerif Ali Girgin ile yarıştığı kongrede 16 oy farkla yeni başkan seçilmişti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Yerel