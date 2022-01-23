Salihli'de yanan trafo, kullanılamaz hale geldi
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'nın Salihli ilçesinde yanan bir trafo, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde yanan bir trafo, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çınarlı Caddesi üzerindeki trafodan dumanlar çıkmaya başladı.
Çevredeki kafe ve restoranlarda oturanlar, yükselen dumanları görünce caddeye indi.
Bu sırada trafoda peş peşe patlamalar yaşandı. Çevredekiler patlamaları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen trafo, kullanılamaz hale geldi.
Patlama nedeniyle caddenin önemli bölümüne elektrik verilemedi.
AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri