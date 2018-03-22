Salihli'de Üzüm Konuşuldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde Üzüm Üreticileri Sendikası (Üzüm-Sen) tarafından düzenlenen toplantıda üzüm üreticilerinin sorunları ve gıda egemenliği konuları ele alındı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda alınan karar ve taleplerin ise üzüm üreticileri ve bağcılık sektörünün sorunlarının çözümü için kurulan "Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu"na iletileceği belirtildi. Üzüm üreticilerinin birçok konuda ciddi sorunlar yaşadığını ifade eden Üzüm Üreticileri Sendikası Başkanı Adnan Çobanoğlu, "Birçok sorunun yaşandığı bir noktada da meclis, bir adım attı ve Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu kuruldu. Şu ana kadar üzüm üreticileri dinlenmedi. Komisyon şuana kadar TARİŞ, Toprak Mahsulleri Ofisi, Ziraat Odaları gibi kurumları dinledi. Bizde bugüne Uşak ve Manisa'da bu toplantıları düzenleyip üzüm üreticilerinin sorunlarını bizzat yerinde tespit etme kararı aldık. Bu toplantıda da komisyonda yer alan milletvekillerini davet ettik. Bugün Salihli'de düzenlediğimiz bu toplantıya da hem Manisa milletvekillerini hem de komisyonda yer alan 15 milletvekilini davet ettik. Toplantımıza CHP Manisa Milletvekili Yıldız Tur Biçer katıldı. Bizim amacımız bu komisyonda üzümcüden yana olan milletvekillerinin arkasını doldurabilmekti. Amacımız onların bu komisyonda daha dik duruş sergileyebilmelerini sağlamaktı" dedi.

Toplantıyı düzenleyen Üzüm-Sen'e teşekkür eden CHP Manisa Milletvekili Yıldız Tur Biçer, "Üzüm-Sen sayesinde bağcımızla, üzüm üreticimizle buluşma imkanı buluyor, üreticilerimizin yaşadıkları sorunları daha gerçekçi bir şekilde değerlendirme imkanına kavuşuyoruz. Ben kendi üzerime düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğim. Mecliste kurulan komisyonu çözüm noktasında önemsiyorum. Ancak komisyonun neler yaptığı ile ilgili daha şeffaf paylaşımlar yapmasını bekliyorum. Sarıgöl ve Alaşehir'deki panellerden sonra oluşacak olan raporu komisyona bizzat ileteceğim. Her zamanda sizlerin yanında olmaya devam edeceğim" dedi.

Toplantıya, CHP Manisa milletvekili Yıldız Tur Biçer, Üzüm Üreticileri Sendikası (Üzüm-Sen) Genel Başkanı Adnan Çobanoğlu, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ile çiftçiler katıldı. - MANİSA